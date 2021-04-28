Şarkıcı Yeliz'den bomba itirafı: Özcan Deniz'le aşk yaşadık, 12 gün evden çıkmadık

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan ünlü şarkıcı Yeliz, yıllar önce Özcan ile aşk yaşadıklarını itiraf etti. Çok konuşulacak açıklamalar yapan Yeliz, "Özcan'a çok aşık oldum. 12 gün evden çıkmadık" dedi.

Türk müziğinin başarılı isimlerinden Yeliz, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan programına konuk oldu. Özel hayatından ve müzik hayatından bahseden Yeliz, Özcan Deniz hakkındaki itirafıyla da adından söz ettirdi.

"İLK PARAMLA KENDİME MEZAR YERİ ALDIM"

Şarkıcılık kariyerinde yakın arkadaşı Nilüfer'in büyük katkısının olduğunu söyleyen Yeliz, kazandığı ilk parayla da ne yaptığı şu şekilde anlattı: "Kazandığım ilk parayla Aşiyan Mezarlığı'ndan yer aldım. Babaannemi kaybetmiştim küçükken... Biz de doğma büyüme Bebekliyiz. Babaannem de Aşiyan'da gömülü. Yahya Kemal Beyatlı'nın yanında şahane bir mezarlığım var. Kimsenin aklına gelmez ama doğru bir şey yapmışım herhalde. Şu anki aklım olsa umurumda olmaz. Paranın kıymetini hiç bilmem ama bir erkeğe asla para yedirmedim, yedirmem de... Yanlış ve hatalı evliliklerden maddi kayıplarla çıktım."

"ÇOK HAKKIMI YEDİLER, ALLAH'A HAVALE ETTİM"

Kim Bilir şarkısının kendisine ait olduğunu söyleyen Yeliz, "Kim bilir?' şarkısını ben yaptım. Kibariye'nin değildi... Ancak televizyonda ilk olarak Kibariye okuyunca şarkı ona mal oldu. Plakçılar çok hakkımı yedi. Paramı vermediler, altın plaklarımı vermediler... Hepsini Allah'a havale ettim" dedi.

"ŞİDDETİN EN YÜKSEĞİNİ YAŞADIM, AİLEMİ EVİNİ KURŞUNLADI"

Eski okul arkadaşı Ufuk Deveci ile evliliği hakkında da konuşan şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Keşke şimdiki aklım olsaydı. Çok ağır bedeller ödedim. Kadına şiddetin en yükseğini yaşadım. Psikolojik ve fiziksel olarak çok bedeller ödedim. Kendisi normal değil ve yasaklı madde kullanıyordu o zamanlar. Beni bulaştıramadılar. İki evlilik yaptım, ikisi de öyleydi. Şiddet ve işkence gördüm. Şahane bir ailem vardı, bana destek oldular. Anne ve babamın evini kurşunladı. Çalışamamayım diye her şeyimi elimden aldı. Baskı yaptı, iş vermediler bana... Köpeğime bile yemek alamıyordum. Evden dışarı çıkamıyordum. Bu 6,5 senede çok şeyler oldu. Anne-baba lafı dinlemedim. Psikolojik tedavi gördüm. Polise ihbar ettim ve yakalattım, hapse girdi. Boşandıktan sonra da sokağa çıkamaz oldum."

"ŞİDDET GÖRDÜĞÜM İÇİN BEBEĞİM OLMADI"

"İkinci evliliğimde hamile kaldım. Fakat şiddetten dolayı düştü. Şiddet gördüğüm için bebek sahibi olamadım. Yine şiddet gördüm ve darp raporu aldım. O beraberliğim 1,5 yıl kadar sürdü. O da rahmetli oldu."

"ÖZCAN DENİZ'LE 12 GÜN EVDEN ÇIKMADIK"

Yıllar önce Özcan Deniz ile aşk yaşadığını itiraf eden Yeliz, "Çok aşık oldum. 12 gün evden çıkmadık. O yeni piyasaya çıkıyordu, şimdiki gibi rahat değildi. Rahmetli Hilmi Topaloğlu da onay vermemişti. Ayrılmak zorunda kaldık. Sonu olmayacağı için bitti. Babamın dizine yatıp 'Çok acı çekiyorum' dedim" ifadelerini kullandı.