Şarkıcı Tüdanya kimdir? Tüdanya nereli, mesleği nedir? Tüdanya nastalığı ne?
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Şarkıcı Tüdanya kimdir? Tüdanya nereli, mesleği nedir? Tüdanya nastalığı ne?

Şarkıcı Tüdanya kimdir? Tüdanya nereli, mesleği nedir? Tüdanya nastalığı ne?
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Günümüzde hala en çok sevilen eserlerden olan 'Seni Sevmeyen Ölsün' şarkısını seslendirmesiyle ünlenen eski arabesk şarkıcılardan Şarkıcı Tüdanya, sesini kaybetti. Peki, sık sık hayatıyla gündeme gelen Tüdanya kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne? Tüdanya hayatı ve biyografisi nedir?

Günümüzde hala en çok sevilen eserlerden olan 'Seni Sevmeyen Ölsün' şarkısını seslendirmesiyle ünlenen eski arabesk şarkıcılardan Şarkıcı Tüdanya, sesini kaybetti. Peki, sık sık hayatıyla gündeme gelen Tüdanya kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne? Tüdanya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ŞARKICI TÜDANYA KİMDİR?

Tüdanya, İzmir iline bağlı Bergama'da yoksul bir ailenin dokuz çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Gerçek adı ise Hatice Döngü'dür.

Cengiz Özşener'in Pırlanta Pavyon'unda çalışmaya başlayan ve ilk yıllarda Türk Sanat Müziği söyleyen Tüdanya, 1983'te 'Sıra Sıra Dağlar' albümünü çıkartmış ve 700.000 satmıştır. Ardından gelen 'Azap', daha başarısız olsa da 1986'da 3. Albümü olan 'Seni Sevmeyen Ölsün' ile korsanlar hariç 2.000.000 satmıştır. Daha sonra bu parçanın yüzlerce cover'ı yapılmış, onlarca Sanatçı tarafından söylenmiştir.

İzmir Fuar'da 11 yıl aralıksız çıkan tek şarkıcıdır. Şarkılı filmler döneminde Münir Özkul, Salih Kırmızı ve Murat Soydan ile sinema filmlerinde de oynamıştır.

1995 yılında 'O Asker' şarkısı ile Kral TV Video Müzik Ödülleri Arabesk en iyi kadın sanatçı ödülü kategorisinde 1. Kral TV Video Müzik Ödülleri adayı olmuştur.

16 Ekim 2007 yılında Amasya'da verdiği konserin ardından, Tokat'ın Turhal ilçesinde düzenlenen bir başka konsere katılmak üzere giderken, Tüdanya yanında bulunan arkadaşları ile Aydınca mevkiinde trafik kazası geçirdi. Geçirdiği kazada yaralanarak kalça kemiği kırılır ve Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TÜDANYA SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Şimdilerde gırtlak kanseriyle karşı karşıya olan şarkıcı, bu nedenle ne yazık ki sesini kaybetti.

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