Şarkıcı Pamela yıllara meydan okuyor! Son hali şaşırttı - Haberler Magazin
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Şarkıcı Pamela yıllara meydan okuyor! Son hali şaşırttı

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Şarkıcı Pamela yıllara meydan okuyor! Son hali şaşırttı

48 yaşındaki ünlü şarkıcı Pamela Spence, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. 48 yaşındaki sanatçının son halini görenler, "Hiç yaşlanmıyor" ve "Resmen yıllara meydan okuyor" yorumunu yaptı

Yakın bir arkadaşıyla akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen Pamela Spence, spor giyimi ve yıllara meydan okuyan fiziği ile dikkatleri üzerinde topladı.

Uzun süre yeni sezon ürünleri inceleyen ve alışverişin keyfini çıkaran başarılı sanatçı, gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdikten sonra "Kolay gelsin" demekle yetindi.

48 yaşındaki sanatçının son halini görenler, "Hiç yaşlanmıyor" ve "Resmen yıllara meydan okuyor" yorumunu yaptı.

Şarkıcı Pamela yıllara meydan okuyor! Son hali şaşırttı

Şarkıcı Pamela yıllara meydan okuyor! Son hali şaşırttı

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