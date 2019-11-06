Şarkıcı Ömer Faruk Bostan, Erik Dalı şarkısından dolayı yapımcısıyla mahkemelik oldu

06.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:33

Şarkıcı Ömer Faruk Bostan'ın Erik Dalı şarkısı kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşarak neredeyse her düğün ve kınada çalınmaya başladı. Zamanında şarkının tüm haklarını yapımcısına devreden Bostan, şarkının milyonlarca kez tıklandığını görünce hakkını aramak istedi. Bostan'ın bu hamlesinden rahatsız olan yapımcı ise şarkıcının şarkıyı okumasına yasak koydurttu.

ŞARKI DİNLENME REKORU KIRINCA HAKKINI İSTEDİ

Yargıya taşınan olayı köşesinde anlatan Hakan Uç'un yazısında şunları söyledi "Bostan, şarkının bu kadar tıklanıp kendisine para kazandıracağını ümit etmediği için, zamanında belli ki şarkının tüm haklarını yapımcıya vermiş. Şarkı patlayınca 'Hakkımı isterim, hadi kazancı paylaşalım' diye kıvranıp duruyor. Şimdilerde ise bu husumetin dozu artmış, yapımcı bırakın şarkıdan pay vermeyi, şarkıcının bu parçayı okumasını bile engellemiş.

Şimdi buradan çıkan sonuçlara bir bakalım... Yapımcı, davasında haklıdır! İşe inan, yatırım yap, klibi çek, aranjöre, stüdyoya para ver, fotoğraf çekimi için tonla para harca ama şarkı patlayınca okuyan ile paylaş. Aman ne güzel! Peki zarar edince de şarkıcılar yapımcılara ek ödeme yapacak mı?"