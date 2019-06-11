Şarkıcı Melek Mosso'nun bacaklarını göstererek orta parmak işareti yapmasına tepki yağdı

Son günlerde yıldızı parlayan şarkıcı Melek Mosso, bir konserinde elbisesini açıp kadınlara seslendi. Şarkıcının konuşma sonrası yaptığı orta parmak hareketi sosyal medyada destek mesajlarının yanı sıra tepki mesajları da aldı.

"AÇMAK İSTİYORSANIZ AÇIN"

Şarkıcı Melek Mosso bir konserinde bacaklarını göstermesi ve söyledikleri bugün Twitter gündemine oturdu. Mosso bacaklarını açarak; "Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun, kimsenin nasıl davranmanız gerektiğine, nasıl konuşmanız gerektiğini söylemesine, ne yapmanız gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var kimsenin kanatları altında durmanıza ihtiyacınız yok. aksini söyleyenlere ....." ifadelerini kullanması Twitter gündemine düştü.

YAPTIĞI HAREKET GÜNDEM OLDU

Konuşma sonrası orta parmak hareketi yapan Melek Mosso, bir çok tepki aldı. İşte şarkıcının videosuna gelen bazı tepkiler: