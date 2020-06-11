Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı
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Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde kırmızı ışıkta geçen sürücü kaldırımda yürüyen şarkıcı Lara ve yeğenine çarptı. Şarkıcı Lara ve yeğeninin hayati tehlikesinin bulunmadı öğrenildi

11.06.2020 19:09 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:46

Antalya' nın Alanya İlçesi'nde kırmızı ışıkta geçen sürücü kaldırımda yürüyen şarkıcı Lara ve yeğenine çarptı. Kazada Lara ve yeğeni hafif yaralandı.

SÜRÜCÜ KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPTI

Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada ilçe merkezine seyir halinde olan 06 BFB 859 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada, karşı yönünden gelen başka 07 NOT 79 plakalı hafif ticari araç dönüş yapmaya çalışınca, karşı yönden gelen otomobil sürücüsü ani manevra yaparak kontrolden çıktı.

Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı

ARAÇ RESTORANA GİREREK DURABİLDİ

Kontrolden çıkan araç önce kaldırımda yürüyen Asıl adı Fatma Nur Keskin olan şarkıcı Lara ve yanında bulunan yeğenine Y. H. A. çarptıktan sonra restorana girerek durabildi. Burada tedaviye alınan Lara Keskin ve yeğeninin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

2003 YILININ EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SANATÇISI

Lara Keskin, 2000'li yılların en enteresan çıkışlarından birini 'Allah Versin' ya da 'Adam Gibi Adam' gibi şarkılarıyla ünlenmişti. Ayrıca 'Allah Versin' ile 2003 yılının en iyi çıkış yapan kadın sanatçısı seçildi.

Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı
Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı
Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı

Kaynak: İHA

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