Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı
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Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen şarkıcı Lara ve yanındaki yeğenine çarptıktan sonra restorana girerek durabildi.

Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı
11.06.2020 19:08 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:44

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen şarkıcı Lara ve yanındaki yeğenine çarptıktan sonra restorana girerek durabildi.-Lara ve yeğeninin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerine meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan 06 BFB 859 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada, karşı yönünden gelen başka 07 NOT 79 plakalı hafif ticari araç dönüş yapmaya çalışınca, karşı yönden gelen otomobil sürücüsü ani manevra yaparak kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç önce kaldırımda yürüyen Asıl adı Fatma Nur Keskin (41) olan şarkıcı Lara ve yanında bulunan yeğenine Y.H.A.'ya çarptıktan sonra restorana girerek durabildi. Burada tedaviye alınan şarkıcı Lara ve yeğeninin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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