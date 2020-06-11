Şarkıcı Lara Keskin ve yeğeni trafik kazasında yaralandı
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Şarkıcı Lara Keskin ve yeğeni trafik kazasında yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin kaldırımda yürüdüğü sırada çarptığı şarkıcı Lara Keskin ve yeğeni yaralandı.

11.06.2020 19:11 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:57

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin kaldırımda yürüdüğü sırada çarptığı şarkıcı Lara Keskin ve yeğeni yaralandı.

Güllerpınarı Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi'nde, şehir merkezi yönüne giden, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 BFB 859 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta durmadı. Bu sırada kavşaktan dönen hafif ticari araca çarpan otomobil, önce kaldırıma çıkarak 2 yayaya çarptı, sonra bir restorana girdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Otomobilin çarptığı kişilerin şarkıcı Lara Keskin ile yeğeni olduğu öğrenildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şarkıcı Lara Keskin ve yeğeni trafik kazasında yaralandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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