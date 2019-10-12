Şarkıcı Kıraç'ın seslendirdiği Vatan Marşı, takipçilerinden tam not aldı

12.10.2019 08:14

Söz ve müziği Kıraç'a ait olan Vatan Marşı geçen yıl Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) için özel bir klip olarak yayınlanmıştı. Bu yıl aynı marşı kendisi seslendiren Kıraç, takipçilerinden alkış topladı.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

Vatan Marşı'nı okuyan Kıraç bir de klip çekti. Kıraç, yeni klibi sosyal medya hesabından"Yalnız değilsin Mehmedim ve asla yalnız olmayacaksın" notuyla paylaştı. Ünlü şarkıcının Vatan Marşı klibi sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni aldı.

Vatan Marşı'nın sözleri:

Olur da düşersem hilal uğruna

Bağrına taş bas da ağlama

Şehitlik atamdan yadigar bana

Ağıtlar yakma anam

Anam anam sağ olsun vatan

Vatan olur mu bu dağdan bu taştan

Koynunda yoksa yatan

Biz doğuştan aşığız şanlı bayrağa

Vurgunuz biz ayla yıldıza

Bir ölürüz bin doğarız sen tasalanma

El değmesin yurduma

Anam anam sağ olsun vatan

Vatan olur mu bu dağdan bu taştan

Koynunda yoksa yatan.