Şarkıcı İdo Tatlıses'den Sevgilisine Duygusal Paylaşım: En Kötü Anda Bana İyi Geliyorsun

Şarkıcı İdo Tatlıses'den Sevgilisine Duygusal Paylaşım: En Kötü Anda Bana İyi Geliyorsun

Genç şarkıcı İdo Tatlıses, sevgilisi Yasemin Şefkatli'nin doğum gününü sosyal medya hesabından "Hayat çok garip en kötü anda bile bana iyi geliyorsun" sözleriyle kutladı.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, bir süre önce ayrılıp barıştığı sevgilisi Yasemin Şefkatli'nin yeni yaşının sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı.

"EN KÖTÜ ANDA BİLE BANA İYİ GELİYORSUN"

Sosyal medya hesabından Yasemin Şefkatli ile birlikte fotoğrafını paylaşan İdo Tatlıses, altına bu notu düştü: "Sen bana en iyi gelenim... Hayat çok garip tabii ama sen en kötü anda bile hep iyi geliyorsun bana... İyi ki doğdun. Yüzümüzdeki yıIlanacak çizgileri beraber görüp , gülelim... İyi ki doğdun Yaseminim , Her şeyim..."

AYRILIP BARIŞTILAR

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz yaz aylarından nedeni bilinmeyen bir olaydan dolayı ayrılmış, kısa süre sonra da barışmıştı.

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YORUMLAR (22)

  • ÖZ DOĞRUCU:
    kıro diyenler ibo vatansever geçinenlerden daha çok türkiyeyi vatanını seven gösteren konuşmasını bilen herkese karşı saygılı biri . ve kızların aradığı yakışıklı boylu boslu görünütüsü ve parası malı mülküde var . illa laf sokacak yer arıyorsanız alişanın o tiple nasıl o kızı kaptığına laf edin
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  • GELECEK:
    paxil için arkadaşlar, kurtululunuz bu. başka türlü mutlu olamazsınız. deliliğe doğru giden adımlarınız hızlanır.
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  • HAMATO YOŞİ :
    Bu kıro bu güzel kızı nasıl ayarlamış valla pes demek ki kıroyum ama para bende tezi doğru
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