Şarkıcı Gülşen, Cesur Sahne Kıyafetiyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti

Ünlü şarkıcı Gülşen Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranlarının karşısına çıktı. Gülşen konserde giydiği dekolte kıyafetiyle dikkat çekti.

En güzel şarkılarını seslendiren Gülşen'in, konserde cesur bir kıyafet tercihi yaptı. Beyazlar içinde olan Gülşen fiziği ve danslarıyla göz kamaştırdı.

CESUR KIYAFETLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

42 yaşındaki Gülşen'in kıyafet tercihine sosyal medya kullanıcıları da bol bol yorum yaptı. Gülşen'in cesur kıyafetini görenler "Sahnedeki kıyafetleri çok güzel taşsız tuşsuz da şık olunabiliyor", "Giyimini çok beğendim yakışmış" ve "Çok ufak bir kadın o yüzden yakışıyor ne giyse" yorumlarını yaptı.

"YOL ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDERİM"

Gülşen, sosyal medya hesabından konser fotoğraflarını paylaşıp şu notu ekledi:

"Öncelikle hayal kurmaktan korkmayan ve sonra da bunları bir bir gerçeğe dönüştüren tüm yol arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum huzurunuzda. İçtenliği samimiyeti, sevgiyi, inancı ve bununla birlikte profesyonelliğini yüksek dozda hissettiren ve hayatımda olduğu için şükrettiğim Mahizer Aytaş'a , Hakan Yıldırım'a, Haluk Şentürk'e ve Ozan Çolakoğlu'na sonsuz teşekkür ederim.

Dün gece o çılgın kalabalıkla bana bir kez daha karşılıklı duygularımızın sonsuzluğunu hissettiren dinleyicilerime, hem görüntüleriyle hem profesyonellikleriyle Hollywood sahnesi hayalimizi müziğimize yansıtan tüm müzisyen arkadaşlarıma, bir kez daha sonsuz teşekkürlerimle..."

EV HALİ YORUM YAĞMURUNA TUTULMUŞTU

Öte yandan önceki gün oğluyla ev halini paylaşan şarkıcının altına bir şey giymeden sadece beline bir hırka bağlaması da eleştirilmesine neden olmuştu.