Şarkıcı Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti
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Koronavirüs, Türkiye, Gülşen, Magazin

Şarkıcı Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti

Salgın nedeniyle vaktini ailesiyle geçiren şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabından mini elbiseli ev halini paylaştı. Şarkıcı paylaşımında yeni bir şarkıya başladığının da müjdesini verdi.

16.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:43
Şarkıcı Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti

Koronavirüs salgınınınn Türkiye'ye sıçramasıyla konserleri iptal olan şarkıcı Gülşen, kendisini evinde karantinaya aldı. Cesur kıyafet tercihleriyle her daim adından söz ettiren Gülşen, bu sefer de evde verdiği pozuyla gündeme geldi.

KARANTİNADA YENİ BİR ŞARKIYA BAŞLADI

Eşi Ozan Çolakoğlu ve oğlu Azur'la evde vakit geçiren şarkıcı bu süreçte kendisini mutfağa vererek çeşitli tarifler yapmaya başladı. Evde olduğu süreyi verimli kullanmak isteyen Gülşen, yeni bir şarkıya başladı. Bu müjdeyi Instagram hesabından takipçileriyle de paylaşan Gülşen, cesur mini elbisesiyle poz vererek "Yeni bir şarkıya başlamış bulunuyorum" dedi. Şarkıcının pozu şarkı haberinin bile önüne geçmiş oldu.

Şarkıcı Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti
Şarkıcı Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti
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