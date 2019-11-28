Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Alevi ailenin duvarına "Defol" yazılmasına tepki gösterdi

28.11.2019 11:27 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:34

İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi'nde oturan Alevi ailenin evinin duvarına "Defol Alevi" yazılarak çarpı işareti konuldu. Kimliği belirsiz kişilerce yapılan yazıyı fark eden aile, karakola giderek şikayette bulundu. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan konuya Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz'dan da tepki gecikmedi.

"KAPILARI İŞARETLEYENLER HAİNLİK EDENLERDİR"

Twitter hesabından konuyla alakalı paylaşım yapan Gökhan Özoğuz, Twitter'da başlatılan "Aleviyim" etiketi altında "Bu Coğrafyanın hamuru Alevi erkânında yoğurulmuştur! Kapıları işaretleyenler hainlik edenlerdir! Ayrıca Sünni ve Alevi ayrımı, ülkemizin içine atılmış en büyük virüslerdendir. Yapaydır! Yemeyelim artık şu lokmaları. Biz Türkiyeyiz!" dedi.

"HER ŞEY AÇIĞA ÇIKACAKTIR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de bir duvara Alevi vatandaşlara yönelik yazılan çirkin ifadelere ilişkin, "Gerek bizlere ulaşarak gerek sosyal medyada hassasiyet gösteren vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Konu hassasiyetle takip ediliyor. Her şey açığa çıkarılacaktır." dedi. Alevilerle ilgili çirkin ifadelere sosyal medyadan da tepki yağdı.