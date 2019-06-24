Şarkıcı Gökhan Özoğuz'dan Ekrem İmamoğlu yorumu: Meşrebime birebir uyuyor
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, yenilenen İstanbul seçimlerinin ardından kesin olmayan sonuçlarla Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Benim meşrebime uyan bir siyasi şahsiyet" dedi.
Son zamanlarda yaptığı siyasi paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu'nun İBB'nin yeni başkanı seçilmesiyle ilgili paylaşım yaptı. Özoğuz paylaşımında İmamoğlu için "Meşrebime uyan siyasi şahsiyet" sözlerini kullandı.
"ENLERİN SAHİBİ"
Şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Evet benim için şimdiye kadar kendi dönemimde tanıdığım ülke konusunda benim için enlerin sahibi Ekrem İmamoğlu. Herkesin meşrebi vardır. Benim meşrebime birebir uyan siyasi şahsiyet olacak bir ilk! Her şey çok güzel olacak, oldu."
DUA ETMİŞTİ
Gökhan Özoğuz, seçimlerden önce de Twitter hesabından paylaşım yaparak şu sözlerle dua etmişti: "Allah'ım; her zaman Ülkemizin başında Parti gözetmeksizin geleneklerine, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ülkesinin ilerlemesini ve gelişmesini düstur edinmiş, özverili,dürüst,ileri görüşlü, hakkaniyetli, eşitlikçi, kucaklayıcı şeffaf yöneticiler olmasını nasip eyle Amin."
-
E belediye konserlerinden bunada duser artik yoksa ortada kalmislardiCevap Yaz Yayından Kaldır
-
BU KIZIL KAFADA KENDİNİ Bİ HALT SANIP AHKAM KESİYORCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin