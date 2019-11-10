Şarkıcı Erol Köse, 10 Kasım paylaşımıyla dikkat çekti

10.11.2019 10:36 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:01

Şarkıcı ve gazeteci Erol Köse, bugün 09.05'te aracını durdurup Atatürk'ü andı. Sosyal medya hesabından 10 Kasım paylaşımı yapan Erol Köse'nin sözleri ise dikkat çekti.

"GÜNDE 5 VAKİT DUYDUĞUN EZAN SESİNİ YILDA 1 KEZ DUYDUĞUN SİREN SESİNE BORÇLUSUN"

Sivri çıkışlarıyla gündeme gelen Erol Köse, 10 Kasım paylaşımında şunları söyledi: "Saat 09.05'te aracımı durdurup siren seslerine katkıda bulundum çevreye verdiğim rahatsızlıktan dolayı gurur duyuyorum. Günde 5 vakit duyduğun ezan sesini Yılda 1 vakit duyduğun siren sesine borçlu olduğunu kimse ama kimse unutmasın bu topraklarda!"

EROL KÖSE KİMDİR?

Erol Köse 1965, Elazığ doğumlu, yapımcı ve eski şarkıcıdır. Komedi Dans Üçlüsü'nün bir üyesi olarak müzik dünyasına girdi. Sekiz yıllık grup kariyeri sonrasında Deniz Arcak'ın kendisi için albüm yapma teklifiyle Köse, yapımcılık kariyerine başladı. Bu yıllarda Ayna, Atilla Taş, Nihat Doğan, Ferhat Güzel gibi grup ve şarkıcıların ilk albümleri yaptı. Müzik sektörüne bir süre ara verdi ve 2010'da yapımcılığa tekrar döndü.