Şarkıcı Ebru Polat, evinin banyosunda kalça dansı yaptı
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Şarkıcı Ebru Polat, evinin banyosunda kalça dansı yaptı

Koronavirüs nedeniyle günlerdir evinde olan Ebru Polat, cesur danslarına bir yenisini daha ekleyerek bu sefer de evinin banyosunda kalça dansı yaptı. "Düşmanlarımın gözü yaşlı" diyen şarkıcının dansı takipçilerinden de tam not aldı.

02.04.2020 13:57 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:52
Şarkıcı Ebru Polat, evinin banyosunda kalça dansı yaptı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının Türkiye'ye gelmesiyle evinden dışarı çıkmayan Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Cesur kıyafet tercihleri ve danslarıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı, son olarak evinin banyosunda beline peştemal bağlayarak dans etti.

TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT ALDI

Karantinadaki her anını takipçileriyle paylaşan Ebru Polat, kalça dansı yaptığı anları Instagram hesabından paylaşarak "19. gün. Düşmanların gözü yaşlı" dedi. Polat'ın dans videosu takipçilerinden tam not aldı. Takipçilerinin kendisine attığı mesajları peş peşe paylaşan Ebru Polat, "Bir daha benim tarzıma, görüntüme, özgürlüğüme kötü kalpli ağzı lağım kokan dış kapının dış mandalları karışmasın" dedi.

Şarkıcı Ebru Polat, evinin banyosunda kalça dansı yaptı

"HER GÜNE BİR SEVGİLİ KOYACAĞIM"

Ebru Polat, 2 gün öncede giyinme odasında kalça dansı yaparak takipçilerine dansının akım olması için çağrıda bulunmuştu. Önceki akşam Instagram hesabından video paylaşan şarkıcı "Meğerse özel hayatta çok önemli bir şeymiş. Bir çıkayım şu karantinadan güne her güne bir sevgili koyacağım. Cuma, cumartesi, pazar konserlerde olacağım, geri kalan her güne bir sevgili koyacağım. Yıllardır sevgilimin olmamasını, sadece işle uğraşmamın acısını çıkarmış olacağım bence" diyerek de herkesi şaşkına çevirmişti.

Şarkıcı Ebru Polat, evinin banyosunda kalça dansı yaptı
Şarkıcı Ebru Polat, evinin banyosunda kalça dansı yaptı

Haberin Videosu:

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, evinin banyosunda kalça dansı yaptı

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Haber Yorumları (8)
500
ŞEMS: Senin her tarafın lağımdan da kötü , şu günlerde göz zevkimizi bozma.
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YORUMCU: millet caniyla ugrasiyo bu baska seylerin besinde allah dogru yolu göstersin. .
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AHMET BUĞALI: çirkinliğinimi çirkefliğinimi sergiliyor. Hülya AVŞAR gibi.
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BKJ: ayılığı
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ADMAN: Hatlari tam gözükmüyor, yinede idare eder.
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ALİ HAYDAR: Aşağılık kadın ülkenin gündemine bak kadının derdine bak
Cevap Yaz 7 37 Yayından Kaldır
ŞAH: Lütfen kaldırın bu Ahlaksızlar bunların yuzunde haberlerı takip etmiyorruz
Cevap Yaz 4 29 Yayından Kaldır
EN BÜYÜK BJK: Harika muhteşem izlerken acayip motive oldum
Cevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
500
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