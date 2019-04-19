Şarkıcı Ebru Gündeş, Ünlü Kasap Nusret Gökçe'ye Gönderme Yaptı
Güçlü sesiyle adından söz ettiren Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak Nusret Gökçe'ye gönderme yaptı.
Şarkıcı Ebru Gündeş, sosyal medya sayfasından çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.
Gündeş, paylaştığı fotoğrafa yaptığı yorumla sosyetik kasap Nusret Gökçe'ye göndermede bulundu.
NUSRET'E GÖNDERME YAPTI
Ebru Gündeş, sosyal medya sayfasından nostaljik fotoğrafların paylaşıldığı TBT günü nedeniyle bir çocukluk fotoğrafını yayınladı. Fotoğraftaki pozunu etlere tuz atma şekliyle dünya çapında fenomen haline gelen işletmeci Nusret Gökçe'nin 'saltbae' hareketine benzeten Gündeş, "İşte tarihteki ilk saltbae" esprisini yaptı.
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