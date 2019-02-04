Şarkıcı Ebru Gündeş İkinci Bebeğini Amerika'da Eşinin Yanında Dünyaya Getirecek

Reza Zarrab ile olan evliliğinden bir çocuğu bulunan Ebru Gündeş'in hamile olduğu iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde yeni albümün ilk klibi piyasaya çıkan Gündeş'in klipte sürekli karnını kapatması hamilelik iddialarını güçlendirmişti. Gündeş'in şimdi de doğum yapmak için ABD'ye gideceği iddia edildi.

İKİNCİ BEBEĞİ AMERİKA'DA DOĞURACAK

Sözcü'de yer alan habere göre; yeni şarkısının klibinde sürekli karnını gizlemesi hamilelik iddialarını güçlendirdi. Gündeş'in ikinci bebeğini doğurmak için eşi Reza Zarrab'ın yanına ABD'ye gideceğini iddia edildi.

EŞİNİN YANINDA KALACAK

9 Mart'ta düzenli olarak sahneye çıktığı Şişli'deki mekandaki programını sonlandırmaya hazırlanan Gündeş, hamileliğin son günlerinde eşinin yanında olacak. Çocuklarını, eşi Reza Zarrab'tan uzakta büyütmek istemeyen Gündeş, ABD'ye yerleşecek, sadece konserler için Türkiye'ye gelecek.