Şarkıcı Doğuş, Hayranlarına Müjdeyi Verdi!

Yakın bir dostuyla birlikte geldiği alışveriş merkezindeki öğle yemeği yiyen Doğuş, daha sonra ayaküstü muhairlerin sorularını yanıtladı.

"BEKLEYİP GÖRECEĞİZ"

Doğuş, "Bildiğiniz gibi oyuncu olarak daha önce 'Aşk Kopat' filmiyle izleyicinin karşısına çıkmıştım. Şimdi 'Babadan Oğula' filmiyle tekrar setlere döndüm. Allah'ın izniyle bir aksilik olmazsa eylül ayında film vizyona girecek. Umarım izleyici beğenir, bekleyip göreceğiz. Şu sıralar boks yapıyorum. Düzenli olarak haftanın belirli saatleri salonda çalışıyorum" dedi.

DOĞUŞ KİMDİR?

Doğuş (d. 30 Haziran 1974, Almanya), Türk Pop Müzik şarkıcısı. Asıl adı Orhan Baltacı'dır. Doğuş, 30 Haziran 1974'te Almanya'da doğdu. Aslen Rize, İkizdereli olan şarkıcı 4 yaşına kadar Almanya'da yaşadı. 4 yaşında ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşındı. Aile içi sorunlarından dolayı evden kaçtı ve çocuk yaşta sokakta yaşamaya başladı. Çeşitli zorluklarla karşılaştı. Adını "Doğuş" olarak değiştirdi. Survivor'da yarıştı.

En yaratıcı 'müzisyenlerden' biridir . Hapiste geçirdiği günlerde 200 beste yaptığını iddia etmiştir. 4 yaşına kadar Almanya'da yaşadı. 4 yaşında Türkiye';ye geldi. Aile içi sorunlarından dolayı evden kaçtı ve çocuk yaşta sokakta yaşamaya, hayatın gerçekleriyle tanışmaya başladı. Cezaevleri, sokaklar, apartman boşlukları, kötü çevre, kötü arkadaşlıklar hepsini çocukken yaşadı.

Bu kadar kötü koşullarda bile sigara, alkol, uyuşturucu vb. maddeleri kullanmamış Doğuş bugün hala sigara, alkol, uyuşturucu vb maddeler kullanmamakla birlikte içkili bar programı yapmamaktadır. Sokakta yaşadığı dönemde hayaller kurmaya başladı. Bu hayaller zamanla ve inancıyla hedefleri halini aldı. Hedefi Türkiye sınırları içinde bir yıldız olmaktı. Bu yolda Allah vergisi sesi yanında kendi söz müziklerini yazmaya başladı.

Bunları sokakta beraber yaşadığı arkadaşlarıyla paylaştı. Bu paylaşım ona yetmedi. Bu söz ve müzikleri Türkiye'ye duyurması lazımdı. İlk iş olarak yıllardır yaşadığı sokaklardan, kötü psikolojiden kurtulup yeni bir hayata başlamak için, yeniden doğmak için adını Doğuş olarak değiştirdi.

Çalmadığı plak şirketinin kapısı kalmadı.En sonunda şu an "babam" dediği İskender Ulus prodüktörlüğünde Ulus Müzik etiketiyle 1996 yılında kendi söz müziklerini; kendi adını taşıyan "Doğuş" adlı albümle müzikseverlere sundu. Ve beklenen patlama çok geçmeden gerçekleşti. Kısa sürede milyonlara vuran bir satışla hayalleri gerçek oldu. O artık Türkiye'nin yıldızı parlak yeni star'ıydı. İlk albümü olmasına rağmen "Gamsız", ";Uyan", "Ben sensiz ne yaparım" gibi listebaşı şarkılarla müzik dünyasına merhaba dedi.