Şarkıcı Demet Akalın'ın acı günü
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Şarkıcı Demet Akalın'ın acı günü

23.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 23.01.2021 19:07
Şarkıcı Demet Akalın'ın acı günü

Geçen yıl teyzesinin vefatı ile büyük üzüntü yaşayan Demet Akalın, bu kez dayısını kaybetti. Akalın, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, aldığı acı haberle yıkıldı. Dayısının vefat ettiğini sosyal medyada paylaşan Akalın, sözleri yürek burktu.

"CANIM DAYIM ACILARIN DİNDİ"

Aldığı ölüm haberiyle yıkılan Demet Akalın, "Canım dayım acıların dindi... Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

CENAZE TÖRENİNE SINIRLI SAYIDA İNSAN KATILABİLECEK

Kovid-19 salgını nedeniyle Akalın'ın dayısının cenazesine sınırlı sayıda insanın katılacağı öğrenildi.

Şarkıcı Demet Akalın'ın acı günü

Kaynak: Snob Magazin

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