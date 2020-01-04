Şarkıcı Aynur Aydın'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım: Ben sütyen bile takmıyorum, sizi mi takacağım
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Şarkıcı Aynur Aydın'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım: Ben sütyen bile takmıyorum, sizi mi takacağım

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Aynur Aydın, son paylaşımıyla gündem oldu. 34 yaşındaki şarkıcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben sütyen bile takmiyorum.. sizi mi takıcam.." diye yazdı. Twitter'ın gündemine oturan Aynur Aydın'a binlerce cevap geldi.

04.01.2020 22:02 | Son Güncelleme: 04.01.2020 22:15

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen 'dan olay paylaşım geldi.

34 yaşındaki şarkıcı hesabından yaptığı paylaşımda, "ben sütyen bile takmıyorum.. sizi mi takacağım..." yazdı. Twitter'da bir anda gündeme oturan Aynur Aydın'a binlerce cevap geldi.

İşte Aynur Aydın'ın sosyal medyanın gündemine oturan o paylaşımı:

HESABI HACKLENMİŞTİ

Öte yandan Aynur Aydın'ın geçtiğimiz yıl hesabı hacklenmişti. Instagram ve Twitter hesabından fotoğrafları ve gizli yazışmaları ifşa edilen Aynur Aydın'ın hacklenme olayı, sosyal medya kullanıcılarında ve sanatçının sevenlerinde büyük yankı bulmuştu. İnternet korsanları, Aynur Aydın ile ünlü şarkıcı Edis'in yazışmalarını da yayınlamıştı.


Haber Videosu

: Şarkıcı Aynur Aydın'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım: Ben sütyen bile takmıyorum, sizi mi takacağım
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