Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor Koronavirüs salgınından dolayı evinde olan şarkıcı Aynur Aydın, günlerdir sütyen takmadığını söyleyerek "Sütyenlerim beni öldü sanıyorlar" dedi.

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen şarkıcı Aynur Aydın, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İç çamaşırlarıyla alakalı sık sık paylaşım yapan şarkıcı, karantinada olduğu günlerde bir sütyen paylaşımı daha yaptı.

"SÜTYENLERİM BENİ ÖLDÜ SANIYOR"

Geçtiğimiz günlerde "Ben sütyen bile takmıyorum, sizi mi takacağım" diyerek gündeme gelen 34 yaşındaki Aynur Aydın, bu sefer de Twitter hesabından "Sütyenlerim büyük ihtimalle beni öldü sanıyorlar" dedi. Şarkıcının bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşımlar tweetler arasında girdi.

TEPKİ YAĞDI

Aydın'ın bu beyanı pek çok takipçisini kızdırırken Aydın'a "Biz bunu neden öğrenmek zorundayız ablacım neden" tepkileri yağdı.