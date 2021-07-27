Şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek davetiyesini paylaştı
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Şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek davetiyesini paylaştı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yakın zamanda yeni şarkıcı Sır'ı çıkartacak olan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Şarkının kibinde gelinliği andıran beyaz bir elbise giyen Tilki, "Ayın 28'inde evleniyorum" diyerek bir davetiye paylaştı.

Paylaştığı pozlar ve şarkılarıyla her daim adından söz ettiren Aleyna Tilki, son paylaşımıyla yine gündem oldu. Yeni şarkısı Sır'ı çıkartacağı gün için geri sayımı başlatan Aleyna, nikah memurunun köpek, şahidin ise kedi olduğu ilginç bir davetiye yayınladı.

"AYIN 28'İNDE EVLENİYORUM"

Aleyna Tilki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ayın 28'inde evleniyorum. 30'unda da klibimiz çıkacak. Bu da davetiyem. (28'inde düğünümü Instagramdan canlı izleyebilirsiniz.)" dedi. Şarkı tanıtımı için böyle bir paylaşım yaptığı düşünülen Aleyna'ya yorum ve beğeni yağdı.

Şarkıcı Aleyna Tilki 'Evleniyorum' diyerek davetiyesi paylaştı

Aleyna Tilki, Sır şarkısının klibinde gelinliği andıran beyaz bir kıyafet giymişti.

Şarkıcı Aleyna Tilki 'Evleniyorum' diyerek davetiyesi paylaştı
Şarkıcı Aleyna Tilki 'Evleniyorum' diyerek davetiyesini paylaştı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Haber Yorumları (1)
DOĞRU SÖYLEYEN : Dalga geçiyordur.
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500
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Şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek davetiyesini paylaştı - Haberler Magazin
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