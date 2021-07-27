Şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek davetiyesini paylaştı

Yakın zamanda yeni şarkıcı Sır'ı çıkartacak olan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Şarkının kibinde gelinliği andıran beyaz bir elbise giyen Tilki, "Ayın 28'inde evleniyorum" diyerek bir davetiye paylaştı.

Paylaştığı pozlar ve şarkılarıyla her daim adından söz ettiren Aleyna Tilki, son paylaşımıyla yine gündem oldu. Yeni şarkısı Sır'ı çıkartacağı gün için geri sayımı başlatan Aleyna, nikah memurunun köpek, şahidin ise kedi olduğu ilginç bir davetiye yayınladı.

"AYIN 28'İNDE EVLENİYORUM"

Aleyna Tilki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ayın 28'inde evleniyorum. 30'unda da klibimiz çıkacak. Bu da davetiyem. (28'inde düğünümü Instagramdan canlı izleyebilirsiniz.)" dedi. Şarkı tanıtımı için böyle bir paylaşım yaptığı düşünülen Aleyna'ya yorum ve beğeni yağdı.

Aleyna Tilki, Sır şarkısının klibinde gelinliği andıran beyaz bir kıyafet giymişti.