SARIYER'DE PLAJLARDA ATLI JANDARMA BİRLİKLERİNDEN DENETİM İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı tarafından rip akıntıları nedeniyle boğulma vakalarını engellemek amacıyla denetim yapıldı.

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı tarafından rip akıntıları nedeniyle boğulma vakalarını engellemek amacıyla denetim yapıldı. Sarıyer'de bulunan Kısırkaya plajındaki denetimlere Atlı Jandarma Birlikleri de katıldı.

Deniz sezonun açılması ve Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbullular plajlara akın etti. Rüzgar nedeniyle şiddetli dalga ve rip akıntıları sebebiyle boğulma vakalarını engellemek amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından sahillerde denetimler yapıldı. Denetimlere Jandarma Asayiş, Motosikletli Asayiş, Jandarma Trafik ve Sualtı Arama Kurtarma ve Atlı Jandarma Timleri ile toplamda 4 bin 692 personel katıldı. Geniş kapsamlı yapılan denetimlerde plajda bulunan vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

"UYARI GELİR GELMEZ ÇOCUKLARI HEMEN DENİZDEN ÇIKARDIK"

Sarıyer'de bulunan Kısırkaya plajında yapılan denetimlere Atlı Jandarma Birlikleri de katıldı. Kısırkaya plajına gelen Tuncay Yıldız, uyarıları dikkate aldıklarını belirterek, "Jandarmanın yaptığı denetim şu anda çok doğru bir karar. Dalga ve can tehlikesi varsa yasak konulması lazım. İnsanların can güvenliği için bunu da anlayışla karşılıyorum. Uyarı gelir gelmez çocukları hemen denizden çıkardık şimdi de dinleniyoruz" dedi.

Fidan Şahin de "Çoluk çocuk ailecek geliyoruz acıyla bitmemesi lazım. İnsanlar eğlenirken onlar bu sıcakta görevlerinin başında takipteler. İlk defa geliyorum ama tehlikeli bir nokta olduğunu biliyorum. Çok dalgalı, Karadeniz kıyısı sonuçta. Girmesek de oturuyoruz" derken, Cemal Gözaydın ise "Çok dalga var, çeken akıntı var burada. Denize girmiyorum, çocuklara bakıyorum. Motorlu, atlı ekipler var denetim yapıyorlar ama kimse dinlemiyor" ifadelerini kullandı

Kaynak: DHA