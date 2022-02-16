Sarıyer'de "köpekler ormana terkediliyor" tartışması

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - SARIYER Uskumruköy'de hayvan severler, köpeklerin Beykoz Belediyesi tarafından ormana terkedildiği iddiasında bulundu. Belediye görevlileri ile hayvan severler arasında tartışma çıktı. Belediye ise iddiaları yalanlarken çekilen görüntülerle ilgili de "Tesadüf eseri tam bu sırada çekilen video ise art niyetli bir amaçla kurumumuzu karalamaya yönelik servis edilmiştir" denildi.

Beykoz'da gönüllü olarak hayvan besleyen Yasemin Baban, Beykoz Belediyesi'ne ait köpek taşıma aracının Sarıyer'de köpekleri ormana bıraktığı öne sürdü. Baban, beslediği köpekleri toplayan belediye aracını takip etti. Araç Sarıyer'de ormanlık alanda yavaşladığında Baban ve arkadaşları cep telefonuyla kayda girdi.

"KÖPEKLERİ İNDİRMEK ÜZEREYKEN BİZİ GÖRÜP KAPIYI GERİ KAPATTILAR