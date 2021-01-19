Sarıyer'de kar yağarken boğazın serin sularına girdi
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Sarıyer'de kar yağarken boğazın serin sularına girdi

19.01.2021 11:26 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:52
Sarıyer'de kar yağarken boğazın serin sularına girdi

Melike YAZGILI / SARIYER'de ilkokul öğretmeni Murat Tosun dün sabah yoğun kar yağışı altında İstanbul Boğazı'nın serin sularına girdi.

Melike YAZGILI/ SARIYER'de ilkokul öğretmeni Murat Tosun dün sabah yoğun kar yağışı altında İstanbul Boğazı'nın serin sularına girdi. 

Sarıyer'de dün sabah saatlerinde ilkokul öğretmeni Murat Tosun, Taş İskele'de kar yağışına aldırış etmeden denize girdi. Tosun, önce karların içine uzandı, sonrasında denize girdi ve bir süre yüzdü. Sarıyer'de doğup büyüyen Tosun, "Çocukluğumuzda yaz kış demeden denize giren Nubar Terziyan'a çok özenirdik. Acaba biz de bir gün yapabilir miyiz diye. Son birkaç yıldır da alışkanlık haline geldi. Zaten Sarıyer'in yazını da kışını da çok seviyorum. Her mevsimde denize giriyorum. Çok keyifli. Kar varken denize girmeden önce kendimi karla soğutuyorum, sonrasında zaten deniz dışarıya göre daha sıcak geliyor." dedi.

 


Sarıyer'de kar yağarken boğazın serin sularına girdi
Sarıyer'de kar yağarken boğazın serin sularına girdi
Sarıyer'de kar yağarken boğazın serin sularına girdi
Sarıyer'de kar yağarken boğazın serin sularına girdi
Sarıyer'de kar yağarken boğazın serin sularına girdi
Sarıyer'de kar yağarken boğazın serin sularına girdi
Sarıyer'de kar yağarken boğazın serin sularına girdi
Sarıyer'de kar yağarken boğazın serin sularına girdi
Sarıyer'de kar yağarken boğazın serin sularına girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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