Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

10.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:42
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Genç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili dostlarım, Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Ne kadar dikkatli olursak olalım farkında olmadan bizim ya da karşı tarafın yaptığı tek bir ihmalkar davranış bile olumsuz sonuçlar doğurabiliyor ne yazık ki. Karantina süresince evde olacağım. Sağlıklı günler dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Hulusi Akar Cahit Özkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Hakan Yılmaz Acun Ilıcalı Rasim Öztekin
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ali Şansalan Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 14:43:48. #1.14#
title