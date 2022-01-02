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Sarıyer açıklarında balıkçı gemisinde korkutan yangın

Sarıyer açıklarında balıkçı gemisinde korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sarıyer açıklarında balıkçı gemisinde yangın çıktı.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer açıklarında balıkçı gemisinde yangın çıktı. Sahil güvenlik botlarının müdahale ettiği balıkçı gemisindeki yangın kısa sürede söndürüldü. Ölü veya yaralının olmadığı yangında balıkçı gemisinde küçük çapta hasar meydana geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Sarıyer Yeni Mahalle Meserburnu Caddesi İskelesi açıklarında balıkçı gemisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer açıklarında seyir halinde olan balıkçı gemisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Sahilden yangını gören vatandaşlar durumu, polis, itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Sarıyer açıklarında yanan gemiye sahil güvenlik botları müdahale etti. Sahil güvenlik botlarının müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında can ve mal kaybı olmazken balıkçı gemisinde küçük çapta hasar meydana geldi. Yangında itfaiye ve polis ekipleri tedbir amaçlı sahil şeridinde hazır bulunduruldu.

Polis ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Sarıyer açıklarında balıkçı gemisinde korkutan yangın

Sarıyer açıklarında balıkçı gemisinde korkutan yangın

Sarıyer açıklarında balıkçı gemisinde korkutan yangın

Sarıyer açıklarında balıkçı gemisinde korkutan yangın

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