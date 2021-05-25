Sarıkamış'ta kaybolan kuzu küpe numarasından bulunarak sahibine teslim edildi
Sarıkamış ilçesinde kaybolan kuzunun, küpe numarasından sahibi bulundu.
Sarıkamış ilçesinde kaybolan kuzunun, küpe numarasından sahibi bulundu.
Sarıkamış Şehitler Mahallesi'ndeki çobanlar tarafından merada bulunan ve mahalle muhtarı Mehmet Kılıç'a teslim edilen kuzunun, kulağındaki küpe numarasıyla sahibine ulaşıldı.
Kuzun sahiplerinden Ali Derinsu, kuzunun bulunması için seferber olanlara teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci