KARS (İHA) - - Sarıkamış'ta Akbabalar görüntülendi

KARS - Kars'ta, Akbabalar leş yerken görüntülendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde görüntülenmesi en zor olan ve leşler ile kemikleri temizleyerek, doğaya büyük katkı sağlayıp, adeta doğanın çöpçüsü olan " akbabalar" karınlarını doyururken kameralara yansıdı.

İHA kameralarınca anbean kaydedilen akbabalar karınlarını doyurduktan sonra uçarak gözlerden kayboldu.