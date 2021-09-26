Sarıkamış'ta Akbabalar görüntülendi
İhlas Haber Ajansı / Serkan Erkoç - Haberler | Güncel
- Sarıkamış'ta Akbabalar görüntülendi Kars'ta, Akbabalar leş yerken görüntülendi.
KARS (İHA) - - Sarıkamış'ta Akbabalar görüntülendi
KARS - Kars'ta, Akbabalar leş yerken görüntülendi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde görüntülenmesi en zor olan ve leşler ile kemikleri temizleyerek, doğaya büyük katkı sağlayıp, adeta doğanın çöpçüsü olan " akbabalar" karınlarını doyururken kameralara yansıdı.
İHA kameralarınca anbean kaydedilen akbabalar karınlarını doyurduktan sonra uçarak gözlerden kayboldu.