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Sarıkamış'ta Akbabalar görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Serkan Erkoç - Haberler | Güncel

- Sarıkamış'ta Akbabalar görüntülendi Kars'ta, Akbabalar leş yerken görüntülendi.

KARS (İHA) - - Sarıkamış'ta Akbabalar görüntülendi

KARS - Kars'ta, Akbabalar leş yerken görüntülendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde görüntülenmesi en zor olan ve leşler ile kemikleri temizleyerek, doğaya büyük katkı sağlayıp, adeta doğanın çöpçüsü olan " akbabalar" karınlarını doyururken kameralara yansıdı.

İHA kameralarınca anbean kaydedilen akbabalar karınlarını doyurduktan sonra uçarak gözlerden kayboldu.

Sarıkamış'ta Akbabalar görüntülendi

Sarıkamış'ta Akbabalar görüntülendi

Sarıkamış'ta Akbabalar görüntülendi

Sarıkamış'ta Akbabalar görüntülendi
İhlas Haber Ajansı / Serkan Erkoç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sarıkamış'ta Akbabalar görüntülendi - Haberler
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