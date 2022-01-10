Sarıkamış'a beklenen kar geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sarıkamış'a beklenen kar geldi

İhlas Haber Ajansı / Alper Yıldırım - Haberler | Güncel

Sarıkamış'a beklenen kar geldiKARS Sarıkamış'ta beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı.

SARIÇAM, ADANA (İHA) - Sarıkamış'a beklenen kar geldi

KARS Sarıkamış'ta beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı.

Sarıçam ormanları ve kristal kar özelliğiyle Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış'a yağmaya başlayan kar vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Sarıkamış'ta akşam saatlerinde başlayan ve yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı etrafı beyaza bürürken, yağan kar en çok turizmcileri sevindirdi.

Kristal karın Sarıkamış'a yakıştığını ifade eden iş insanı Aydın Yıldız, "Sarıkamış'a beklenen kar geldi. Şuan da çok güzel bir kristal kar yağıyor. Herkesi Sarıkamış Kayak Merkezine bekliyoruz" dedi.

Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Sarıkamış'a beklenen kar geldi

Sarıkamış'a beklenen kar geldi

Sarıkamış'a beklenen kar geldi

Türkiye'de 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi

 Türkiye'de son 24 saatte 384 bin 49 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 384 bin 49 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Birinci İnönü Zaferi paylaşımı

İhlas Haber Ajansı / Alper Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title