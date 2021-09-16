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Sarıgöl'ün çevre dostu dev yatırımı yükseliyor

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Sarıgöl'ün çevre dostu dev yatırımı yükseliyor

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Sarıgöl ilçesinde hayata geçireceği 30 Milyon TL yatırım bedelli Atıksu Arıtma Tesisinin inşaat çalışmalarının yüzde 40'ı tamamlandı.

Çevrenin korunması, hızla azalan kaynakların verimli kullanılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için Atıksu Arıtma Tesisleri yatırımlarını hızla sürdüren Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün 30 milyon liralık yatırımlahayata geçirdiği Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisi'nin inşaatı hızla yükselmeye devam ediyor. Sarıgöl'ün tüm nüfusunun, Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesi ve civardaki 17 mahallenin de faydalanacağı tesisin deşarj hattı ve kollektör hattında imalat çalışmaları devam ediyor. Gediz'in temizlenmesinde büyük öneme sahip olacak ve günlük 2 bin 800 metreküp evsel atıksu arıtabilecek kapasiteye sahip tesisin, planlanan tarihten önce bitirilmesi hedefleniyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, devam eden çalışmaları yakından takip etmek için tesise giderek yetkili personelden bilgi aldı.

Yüzde 40'lık bölüm tamamlandı

Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisinde yüzde 40'lık bölümün tamamlandığını belirten Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, "Sarıgöl ilçemizin dev yatırımı Atıksu Arıtma Tesisimizde inşaat çalışmaları aksamadan devam ediyor. Kollektör hattı ile deşarj hattında imalat çalışmaları devam ediyor. Trafo ve bekçi binalarının sıva işleri tamamlandı. Çamur susuzlaştırma binasının sıvası devam ediyor. İdare binasının kolon betonları döküldü. Blower binasının betonarme imalatı bitti.Anaerobik havuzun perde betonları bitti. Havalandırma ve çökeltim havuzu çalışmaları devam ediyor. Diğer tüm havuzların radye betonları döküldü ve perde demirleri bağlandı. Hedefimiz sözleşmedeki süresinden daha önce bitirerek bir an önce işletmeye almak" dedi.

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