Sarıgöl'de kamyonet takla attı: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sarıgöl'de kamyonet takla attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Sarıgöl'de kamyonet takla attı: 2 yaralı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği açık kasa kamyonet, takla atarak devrildi.

SARIGÖL, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği açık kasa kamyonet, takla atarak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah 09.20 sıralarında Dindarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. (39) yönetimindeki 20 RS 343 plakalı açık kasa kamyonet, Buldan-Sarıgöl istikametinde seyir halindeyken bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Yolun ortasında ters şekilde duran araçta bulunan sürücü H.A. ile yanındaki M.T. (27) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Sarıgöl'de kamyonet takla attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kamyonet, Sarıgöl, Manisa, Kaza, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title