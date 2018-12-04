Sarı Yelekliler Kazandı Fransa Zamdan Geri Adım Attı

Sarı Yelekliler Kazandı Fransa Zamdan Geri Adım Attı

FRANSA Başbakanı Edouard Philippe, ülkede 3 haftadır süren protestoların ardından, hükümetin akaryakıt vergisi zammını 6 ay ertelediğini açıkladı.

Sarı Yelekliler Kazandı Fransa Zamdan Geri Adım Attı

FRANSA Başbakanı Edouard Philippe, ülkede 3 haftadır süren protestoların ardından, hükümetin akaryakıt vergisi zammını 6 ay ertelediğini açıkladı.

Philippe, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un halkın sesine kulak verdiğini ve ülkede sükunetin sağlanması için harekete geçtiğini belirtti. Sarı Yelekliler protestolarında 4 kişi öldü, yüzlerce kişi de yaralandı.


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Kaynak: Hürriyet

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