Sarı Lacivertliler Türkiye Espor Futbol Ligi'nde sahaya iniyor!
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Sarı Lacivertliler Türkiye Espor Futbol Ligi'nde sahaya iniyor!

Sarı Lacivertliler Türkiye Espor Futbol Ligi'nde sahaya iniyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Sarı Lacivertliler Türkiye Espor Futbol Ligi'ne giriş yapıyor!

Sarı Lacivertliler sahaya iniyor! 1907 Fenerbahçe Espor, Instagram adreslerinden yaptıkları duyuru ile takımın TEFL'de mücadele edeceğini açıkladı.

Organizasyon yaklaşık 4 gün önce duyuru videosunun bir kesitini paylaşmış ve 01.09.2021 tarihini açıklamaya yazmıştı. Takipçiler ise bu durumu farklı farklı senaryolara yormuştu. Bu senaryolar arasında 1907 Fenerbahçe Espor'un, Fenerbahçe kulübüne bağlanması gibi olaylar yer alıyordu. Fakat ekip bugün yaptığı açıklama ile organizasyonun FIFA21 kadrosu oluşturacağı ve Türkiye Espor Futbol Ligi'nde mücadele edeceği duyuruldu.

1907 Fenerbahçe Espor'a hayırlı olsun diyor başarılarını diliyoruz.

Kaynak: Playerbros

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