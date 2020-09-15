Sarı elbisesiyle bacak dekolteli pozlar veren Nurgül Yeşilçay, fiziğiyle nefes kesiyor 44 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından sarı elbiseli ve bacak dekolteli pozlarını paylaştı. "Taze fotolar getirdim" notuyla paylaşım yapan Nurgül, fiziğiyle adından söz ettirdi.

Karantina döneminde sosyal medya hesabındaki paylaşımlarına ağırlık veren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yeşilçay son olarak sarı elbiseli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

POZLARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Sarı elbisesiyle sahil kenarında kamera karşısına geçen Yeşilçay, birbirinden iddialı pozlar verdi. Kayalık üzerinde pozlar veren 44 yaşındaki oyuncu, kusursuz fiziğiyle adından söz ettirmeyi başardığı pozlarını "Taze fotolar getirdim" notuyla Instagram hesabından yayınladı.

Uzun süredir yapımcı Necati Kocabay ile aşk yaşayan Nurgül Yeşilçay, çekimlerde kendisine eşlik eden sevgilisiyle romantik bir pozunu da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

İşte ünlü oyuncunun sarı elbiseli cesur pozları...