Sarhoş Ebeveynler Filmi

15.10.2019 10:58

Alkolik anne-baba Frank ve Nancy, tek çocuklarını üniversiteye gönderir ve artık zengin, üst sınıf bir mahalledeki evlerine dönmek zorundadırlar. Maddi durumları sarsılırken, bu düşüşlerini gizlemek ve toplum içindeki imajlarını kurtarmak için aşırı önlemler alırlar.

Yönetmen: Fred Wolf

Senaryo: Fred Wolf, Peter Gaulke

Oyuncular: Alec Baldwin, Salma Hayek, Jim Gaffigan, Joe Manganiello, Treat Williams, Michelle Veintimilla, Natalia Cigliuti, Colin Quinn, Eddie Schweighardt, Jeremy Shinder, Ben Platt, Olivia Luccardi, JoJo Kushner, Sasha Mitchell, Aasif Mandvi, Mark Gessner, Meg Wolf, Dan Soder, Peter Gaulke, Adam Enright, Kid Cudi , Kelly AuCoin, Brian Donahue, Scott Nicholson, Joseph Mancuso, Izzy Ruiz, Andy Spade

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Drunk Parents

Yapımcı Firma: Bron Studios

Yapım Yılı: 2018

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce, İspanyolca

Filmin Süresi: 97 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 04.09.2020



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Kaynak: InterSinema.com