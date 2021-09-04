Sarhoş adam, kıskandığı için yakın arkadaşının cinsel organını kesti

Rusya'da duyanların tüylerini ürperten bir olay yaşandı. Orta yaşlı arkadaşlardan biri, cinsel organı boyunu yarıştırdığı arkadaşının organını kıskandığı gerekçesiyle kesti.

Rusya'nın Urallar bölgesinde akıllara zarar bir meydana geldi. Sarhoş olan orta yaşlı iki adam, cinsel organlarının boyunu yarıştırmaya kararı verdi. İki adam yarış yaptıktan sonra, birinin organı diğerine göre daha farklı çıktı.

KAYBETMEYİ KABULLENEMEDİ

Arkadaşlardan biri, yarıştan mağlup çıkmayı kabullenemedi. Daha sonra kendi kendine arkadaşının organını kesmeye karar veren adam, eline aldığı baltayla bu işlemi gerçekleştirdi.

GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI

Arkadaşının açı içerisinde kalmasının ardından yakayı ele veren şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.