Sarhoş adam, kıskandığı için yakın arkadaşının cinsel organını kesti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarhoş adam, kıskandığı için yakın arkadaşının cinsel organını kesti

Sarhoş adam, kıskandığı için yakın arkadaşının cinsel organını kesti
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Rusya'da duyanların tüylerini ürperten bir olay yaşandı. Orta yaşlı arkadaşlardan biri, cinsel organı boyunu yarıştırdığı arkadaşının organını kıskandığı gerekçesiyle kesti.

Rusya'nın Urallar bölgesinde akıllara zarar bir meydana geldi. Sarhoş olan orta yaşlı iki adam, cinsel organlarının boyunu yarıştırmaya kararı verdi. İki adam yarış yaptıktan sonra, birinin organı diğerine göre daha farklı çıktı.

KAYBETMEYİ KABULLENEMEDİ

Arkadaşlardan biri, yarıştan mağlup çıkmayı kabullenemedi. Daha sonra kendi kendine arkadaşının organını kesmeye karar veren adam, eline aldığı baltayla bu işlemi gerçekleştirdi.

GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI

Arkadaşının açı içerisinde kalmasının ardından yakayı ele veren şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti
Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti
Arkadaşının telefonundaki videoda 8 yaşındaki kızının taciz edildiğini gören baba, katil oldu
Arkadaşının telefonundaki videoda 8 yaşındaki kızının taciz edildiğini gören baba, katil oldu
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Mesut Akusta Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Salih Uçan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sarhoş adam, kıskandığı için yakın arkadaşının cinsel organını kesti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 20:47:17. #1.15#

title