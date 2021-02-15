Trakya'da kar yerini soğuk havaya bıraktı(2)

SARAY'DA YOL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORTekirdağ'ın Saray ilçesi ile Kırklareli'nin Vize ilçelerinde kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

SARAY'DA YOL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Tekirdağ'ın Saray ilçesi ile Kırklareli'nin Vize ilçelerinde kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. İki ilçe arasındaki ulaşım, tipi nedeniyle güçlükle sağlanırken çok sayıda araç yolda kaldı. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi bulduğu bölgede, İl Özel İdaresi ile Saray belediyesi ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmasında bulundu.

Şenol AKSOY/SARAY(Tekirdağ),



Kaynak: Demirören Haber Ajansı