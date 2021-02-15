Trakya'da kar yerini soğuk havaya bıraktı(2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Trakya'da kar yerini soğuk havaya bıraktı(2)

15.02.2021 16:33 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:42
Trakya'da kar yerini soğuk havaya bıraktı(2)

SARAY'DA YOL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORTekirdağ'ın Saray ilçesi ile Kırklareli'nin Vize ilçelerinde kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

SARAY'DA YOL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Tekirdağ'ın Saray ilçesi ile Kırklareli'nin Vize ilçelerinde kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. İki ilçe arasındaki ulaşım, tipi nedeniyle güçlükle sağlanırken çok sayıda araç yolda kaldı. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi bulduğu bölgede,  İl Özel İdaresi ile Saray belediyesi ekipleri,  kar temizleme ve tuzlama çalışmasında bulundu. 

Şenol AKSOY/SARAY(Tekirdağ),

Trakya'da kar yerini soğuk havaya bıraktı(2)
Trakya'da kar yerini soğuk havaya bıraktı(2)
Trakya'da kar yerini soğuk havaya bıraktı(2)
Trakya'da kar yerini soğuk havaya bıraktı(2)
Trakya'da kar yerini soğuk havaya bıraktı(2)
Trakya'da kar yerini soğuk havaya bıraktı(2)
Trakya'da kar yerini soğuk havaya bıraktı(2)
Trakya'da kar yerini soğuk havaya bıraktı(2)
Trakya'da kar yerini soğuk havaya bıraktı(2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Buse Varol Prens Harry Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Osman Özköylü Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trakya'da kar yerini soğuk havaya bıraktı(2) - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 16:42:20. #1.16#
title