Şarampole devrilen TIR'ın şoförü yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şarampole devrilen TIR'ın şoförü yaralandı

23.09.2020 10:26 | Son Güncelleme: 23.09.2020 11:39
Şarampole devrilen TIR'ın şoförü yaralandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampole devrilen TIR'ın şoförü Hüseyin Güzel (66) yaralandı.

 

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkıp şarampole devrilen TIR'ın şoförü Hüseyin Güzel (66) yaralandı. Araçta sıkışan Güzel, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, sabah saatlerinde İslahiye- Nurdağı kara yolunun 7'nci kilometresinde Gültepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Güzel yönetimindeki 31 ADR 03 plakalı TIR, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, şoför mahallinde sıkışan Güzel yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yarım saatlik çalışmayla sıkıştığı yerden kurtarılan Hüseyin Güzel, İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güzel, buradaki müdahalesinin ardından da Gaziantep'e sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mike Pompeo Mustafa Şentop Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Acun Ilıcalı Meryem Uzerli Aytaç Ağırlar
Spor Can Bartu Tisserand Tamer Tuna Okan Buruk Fatih Terim
Daha Fazla Kaza Çocuk Hakim Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şarampole devrilen TIR'ın şoförü yaralandı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 11:40:42. #1.14#
title