Saraç: "Devlet ve vakıf üniversiteleri için kontenjanların artmasını birinci öncelik olmadığını...
Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın konuşması Konuşmanın sona ermesi Salondan görüntü Yükseköğretim Meclisi Başkanı Bekir Okan'ın konuşması ANKARA - YÖK Başkanı Yekta Saraç, Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı'nda konuştu.
07.01.2020 16:01 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:08
Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı
YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın konuşması
Konuşmanın sona ermesi
Salondan görüntü
Yükseköğretim Meclisi Başkanı Bekir Okan'ın konuşması ANKARA - YÖK Başkanı Yekta Saraç, Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı'nda konuştu. (2)
Kaynak: AA