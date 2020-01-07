Saraç: "Devlet ve vakıf üniversiteleri için kontenjanların artmasını birinci öncelik olmadığını...
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Saraç: "Devlet ve vakıf üniversiteleri için kontenjanların artmasını birinci öncelik olmadığını...

Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın konuşması Konuşmanın sona ermesi Salondan görüntü Yükseköğretim Meclisi Başkanı Bekir Okan'ın konuşması ANKARA - YÖK Başkanı Yekta Saraç, Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

07.01.2020 16:01 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:08

Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı

YÖK Başkanı 'ın konuşması

Konuşmanın sona ermesi

Salondan görüntü

Yükseköğretim Meclisi Başkanı 'ın konuşması ANKARA - YÖK Başkanı Yekta Saraç, Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı'nda konuştu. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Saraç: "Devlet ve vakıf üniversiteleri için kontenjanların artmasını birinci öncelik olmadığını...
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