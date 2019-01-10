Sapık Doktorun Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılması Büyük Tepki Topladı

İzmir'de kadın hastaların mahrem görüntülerini gizlice kaydeden doktor, adli kontrol serbest bırakıldı. Sosyal medya kullanıcıları bu karara Twitter'da tepki gösterdi.

"EĞİTİMDE ÖNCE AHLAK SONRA MESLEK KAZANDIRMALIYIZ"

Kullanıcılardan biri, "İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesinde hastaların özel resmini çekip paylaşan doktora soruşturma açıldı. Mahkeme bu adiyi adli kontrol şartı ile serbest bırakmış. Hukuk öğrencisi hocasını öldürür, doktor hasta mahremiyetini ihlal eder. Eğitimde önce ahlak sonra meslek kazandırmalıyız." dedi.

ŞİKAYET ÜZERİNE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Alınan bilgiye göre, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesinin bir kliniğinde görevli olduğu belirtilen doktor E.B.Ç. bir hastasının polise, muayene sırasındaki mahrem görüntülerinin internette yer aldığı şikayeti üzerine gözaltına alındı.