Sapık Doktorun Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılması Büyük Tepki Topladı
İzmir'de, kadın hastaların mahrem görüntülerini çekerek bir internet sitesi aracılığıyla yaydığı iddiasıyla gözaltına alınan doktorun serbest bırakılması sosyal medyada büyük tepki topladı.
İzmir'de kadın hastaların mahrem görüntülerini gizlice kaydeden doktor, adli kontrol serbest bırakıldı. Sosyal medya kullanıcıları bu karara Twitter'da tepki gösterdi.
"EĞİTİMDE ÖNCE AHLAK SONRA MESLEK KAZANDIRMALIYIZ"
Kullanıcılardan biri, "İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesinde hastaların özel resmini çekip paylaşan doktora soruşturma açıldı. Mahkeme bu adiyi adli kontrol şartı ile serbest bırakmış. Hukuk öğrencisi hocasını öldürür, doktor hasta mahremiyetini ihlal eder. Eğitimde önce ahlak sonra meslek kazandırmalıyız." dedi.
ŞİKAYET ÜZERİNE GÖZALTINA ALINMIŞTI
Alınan bilgiye göre, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesinin bir kliniğinde görevli olduğu belirtilen doktor E.B.Ç. bir hastasının polise, muayene sırasındaki mahrem görüntülerinin internette yer aldığı şikayeti üzerine gözaltına alındı.
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BİZDE ADALET HALKIN TEPKİSİNE GÖRE ŞEKİLLENİYOR. . . !Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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türkiye ve adalet güldürmeyin allah aşkına ödül verilmediğine dua edin herkes hakim savcı bu ülkede vicdan 0Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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serbest bırakanlar ne nedenle serbest bırakıldığını halka açıklarlarsa belki adaletin sadece garibana işlemedigine inanırızCevap Yaz 2 Yayından Kaldır