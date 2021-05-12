Şaphane'de market denetimleri ve meyve bahçelerinde fenolojik gözlem
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şaphane'de market denetimleri ve meyve bahçelerinde fenolojik gözlem

Şaphane'de market denetimleri ve meyve bahçelerinde fenolojik gözlem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından market denetimlerinin yapıldığı ve meyve bahçelerinde fenolojik gözlem çalışmalarının gerçekleştirildiği bildirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından market denetimlerinin yapıldığı ve meyve bahçelerinde fenolojik gözlem çalışmalarının gerçekleştirildiği bildirildi.

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde Korona virüs ile mücadele kapsamında perakende satış yerleri ile pastanelerde, İlçe Müdürlüğümüz Teknik Personelleri tarafından gıda denetimleri ile birlikte meyve bahçelerinde fenolojik gözlem ve hastalık ve zararlılarla mücadele çalışmalarında çiftçi ziyaretlerimiz gerçekleştirilmiştir.

Denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecek. İlçe Müdürlüğü olarak çiftçimizin ve üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Şaphane'de market denetimleri ve meyve bahçelerinde fenolojik gözlem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Seda Sayan Pınar Altuğ Kenan Doğulu Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Gökhan Töre Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şaphane'de market denetimleri ve meyve bahçelerinde fenolojik gözlem - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 11:43:35. #1.15#

title