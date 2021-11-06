SAO PAULO - Brezilyalı yerlilerden çevre protestosu
AA / Paulo Lopes - Haberler | Güncel
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestocuların görüntüleri Protestocuların pankart ve dövizler Jonas Muro ile röportaj SAO PAULO - Brezilyalı yerliler ve aktivistler Latin Amerika'nın en büyük yatırım bankası BTG Pactual Bank'ın önünde çevre protestosu düzenledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Protestocuların görüntüleri
Protestocuların pankart ve dövizler
Jonas Muro ile röportaj SAO PAULO - Brezilyalı yerliler ve aktivistler Latin Amerika'nın en büyük yatırım bankası BTG Pactual Bank'ın önünde çevre protestosu düzenledi.