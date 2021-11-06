SAO PAULO - Brezilyalı yerlilerden çevre protestosu - Haberler
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SAO PAULO - Brezilyalı yerlilerden çevre protestosu

AA / Paulo Lopes - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestocuların görüntüleri Protestocuların pankart ve dövizler Jonas Muro ile röportaj SAO PAULO - Brezilyalı yerliler ve aktivistler Latin Amerika'nın en büyük yatırım bankası BTG Pactual Bank'ın önünde çevre protestosu düzenledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Protestocuların görüntüleri

Protestocuların pankart ve dövizler

Jonas Muro ile röportaj SAO PAULO - Brezilyalı yerliler ve aktivistler Latin Amerika'nın en büyük yatırım bankası BTG Pactual Bank'ın önünde çevre protestosu düzenledi.

SAO PAULO - Brezilyalı yerlilerden çevre protestosu

SAO PAULO - Brezilyalı yerlilerden çevre protestosu

SAO PAULO - Brezilyalı yerlilerden çevre protestosu

AA / Paulo Lopes - Son Dakika Haberleri
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