SANTIAGO SACATEPEQUEZ - Guatemala'da Azizler Günü kutlamaları
AA / Luis Vargas - Haberler | Güncel
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Dev uçurtmaların festival için hazırlanması Dev uçurtmaların gökyüzüyle buluşması Guatemala'nın Santiago Sacatepequez ilçesinde Azizler Günü kutlamaları yapıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Dev uçurtmaların festival için hazırlanması
Dev uçurtmaların gökyüzüyle buluşması
Guatemala'nın Santiago Sacatepequez ilçesinde Azizler Günü kutlamaları yapıldı. ?Kutlamalar kapsamında uçurtma şenliği de düzenlendi. Bölge halkının ölen yakınlarının ruhuna iletmek istediği mesajları taşıyan dev uçurtmalar Guatemala semalarında süzüldü. Azizler Günü her yıl 1 Kasım'da bir Katolik geleneği olarak kutlanıyor. Kutlamalar bilinen ve bilinmeyen tüm azizleri anma amacını taşıyor.