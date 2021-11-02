SANTIAGO SACATEPEQUEZ - Guatemala'da Azizler Günü kutlamaları - Haberler
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SANTIAGO SACATEPEQUEZ - Guatemala'da Azizler Günü kutlamaları

AA / Luis Vargas - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Dev uçurtmaların festival için hazırlanması Dev uçurtmaların gökyüzüyle buluşması Guatemala'nın Santiago Sacatepequez ilçesinde Azizler Günü kutlamaları yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Dev uçurtmaların festival için hazırlanması

Dev uçurtmaların gökyüzüyle buluşması

Guatemala'nın Santiago Sacatepequez ilçesinde Azizler Günü kutlamaları yapıldı. ?Kutlamalar kapsamında uçurtma şenliği de düzenlendi. Bölge halkının ölen yakınlarının ruhuna iletmek istediği mesajları taşıyan dev uçurtmalar Guatemala semalarında süzüldü. Azizler Günü her yıl 1 Kasım'da bir Katolik geleneği olarak kutlanıyor. Kutlamalar bilinen ve bilinmeyen tüm azizleri anma amacını taşıyor.

SANTIAGO SACATEPEQUEZ - Guatemala'da Azizler Günü kutlamaları

SANTIAGO SACATEPEQUEZ - Guatemala'da Azizler Günü kutlamaları

SANTIAGO SACATEPEQUEZ - Guatemala'da Azizler Günü kutlamaları

AA / Luis Vargas - Son Dakika Haberleri
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