Şans Topu çekilişi sonuçları 18 Ekim 2020: MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama!
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Şans Topu çekilişi sonuçları 18 Ekim 2020: MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama!

19.10.2020 19:08 | Son Güncelleme: 19.10.2020 19:21
Şans Topu çekilişi sonuçları 18 Ekim 2020: MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama!

Şans Topu çekilişi sonuçlandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle haftanın kazandıran numaraları canlı yayında belirlendi. Açıklanan sonuçlara göre 5+1 bilen 1 talihli büyük ödülün sahibi oldu. İşte, 19 Ekim Şans Topu sonuçları, kazandıran numaralar ve kupon sorgulama...

Şans Topu çekilişi canlı yayında yapıldı. Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda yaptığı 1 Ekim talihli Şans Topu çekilişi ile kazandıran numaraları belirledi. 5+1 bilen 1 kişi 2.605.731,60 TL sahibi oldu. İşte dün akşamın şanslı sayıları, 19 Ekim 2020 Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU 18 EKİM KAZANDIRAN NUMARALARI:1-8-6-5-3-9

Şans Topu çekilişi sonuçları 18 Ekim 2020: MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama!
Şans Topu çekilişi sonuçları 18 Ekim 2020: MPİ Şans Topu sonuçları sorgulama!

NASIL OYNANIR?

Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilir. Ayrıca 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 31 Aralık Yeni Yıl Çekilişi ve belirlenebilecek diğer özel gün çekişleri gerçekleştirilir. Biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsun. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriyoruz: Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın. Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır. Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

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