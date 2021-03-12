ŞANLIURFA Meral Akşener'in konvoyunda kaza 4 yaralı

ŞANLIURFA'da temaslarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konvoyundaki Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu'nun otomobili ile minibüs çarpıştı.

Şanlıurfa'da temaslarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konvoyundaki Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu'nun otomobili ile minibüs çarpıştı. Kazada, Ensarioğlu'nun şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da esnaf gezisini tamamlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, programı kapsamında Viranşehir ilçesine haraket etti. Konvoyda bulunan Devlet eski Bakanı ve İYi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu'nun içerisinde bulunduğu 06 M 2121 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Viranşehir karayolunun 15'inci kilometresinde kavşakta 63 ACD 121 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada Ensarioğlu'nun şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı