Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne Doğuş atandı

20.09.2019 11:43

Resmi Gazetede bugün yayınlanan kararnameyle Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü görevine Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Selçuk Doğuş atandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararename ile 49 kentin emniyet müdürü değişti. Karar ile Şanlıurfa Emnniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne atanan isim oldu. Yerine ise Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Selçuk Doğuş atandı. Doğuş'un, 2017 yılında polis başmüfettişi görevindeyken İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanmıştı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA