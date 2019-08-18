18.08.2019 15:28

Şanlıurfa'dan yürek yakan haber... Suya giren çocuklarını kurtarmaya çalışan 2 anne boğuldu

Boğulmak üzere olan çocukları için ölüme atladılar

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını kurtarmaya çalışan 2 anne boğuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 çocuktan 2'sinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Arıkök kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, aileleriyle birlikte piknik yapmak için Atatürk Baraj Gölü kıyısına giden 3 çocuk, serinlemek için suya girdi. Çocuklar, suyun derin olduğunu fark edemeyince dibe battı. Olayı gören Nimet Yıldırım ile Sıdıka Beden isimli anneleri suya atlatarak çocuklarını kurtarmaya çalıştı. Çocuklar, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken anneleri ise suya batarak gözden kayboldu. Hastaneye kaldırılan 3 çocuktan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine giden ekipler, annelere ulaşamayınca su altı polislerini çağırdı. Dalgıç polisler, yaptıkları çalışma sonucunda Nimet Yıldırım ile Sıdıka Beden isimli annelerin cesedine ulaşıp sudan çıkarttı.

Cenazeler, Bozova Devlet Hastanesi Morguna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA