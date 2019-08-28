Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Salih Çelik iidaresindeki 63 HN 683 plakalı otomobil, ilçe kırsalındaki Bardakçı Mahallesi yakınlarında virajı alamayarak devrildi.
Kazada otomobilde bulunan sürücü Salih, İzzettin ve Ali Çelik'in yanı sıra Mehmet Kaldırım yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.